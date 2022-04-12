Auchan запустил прямой импорт в Украину из стран ЕС

На полках магазинов "Auchan Украина" появился прямой импорт из Польши, Румынии, Венгрии и Чехии, сообщили в пресс-службе ритейлера.

Как отмечается в релизе, в первые недели войны компания срочно подписала контракты со странами присутствия Auchan для импорта товаров, которые на данный момент невозможно закупить в Украине. В частности, из Польши уже поставлены товары быстрого приготовления, крупы, макароны, овсяные хлопья, гигиенические средства; из Румынии – рис, товары для животных, из Венгрии дрожжи, из Чехии паштеты и мясные консервы.

Отмечается наличие значительной потребности в мясных и рыбных консервах, крупная партия ожидается в ближайшее время из других стран Европы.

Все импортные товары в магазинах будут отмечены табличками с надписями "Импортировано для покупателей Auchan Украина". Товары будут без специальной маркировки, что разрешено постановлением Кабинета министров "О мерах по обеспечению в условиях военного состояния бесперебойного снабжения импортируемых пищевых продуктов и кормов" от 9 марта 2022 года (№ 234).

Auchan Retail – международная компания розничной торговли, первый магазин открыт во Франции в 1961 году.

Auchan Retail Ukraine работает в Украине с 2008 года. По данным сайта "Ашан", насчитывает более 30 магазина разных форматов (гипермаркеты, супермаркеты, pick up point) в девяти городах, а также развивает e-commerce.