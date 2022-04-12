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Российские военные нанесли ущерб Запорожской АЭС на 18,3 миллиарда
09:36 12.04.2022 |
Российские захватчики, обстрелявшие Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), нанесли ущерб в 18,3 миллиарда гривен.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
«При обстрелах Запорожской атомной электростанции российские захватчики повредили ряд объектов на ее территории, нанеся ущерб, который по предварительным оценкам составляет 18,3 млрд гривен», - говорится в сообщении.
В компании объяснили, что эта сумма состоит из стоимости поврежденных рашистами:
* зданий и оборудования, «расстрелянных» во время штурма ЗАЭС, из которых корпус Учебно-тренировочного центра восстановлению не подлежит;
* рабочего корпуса здания Атомэнергомаша (АЭМ), который был обстрелян при проходе колонны захватчиков рядом;
* оборудование Атомремонтсервиса (АРС), которое во время захвата находилось на территории ЗАЭС.
Как сообщалось, российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. В настоящее время на станции находится до 500 захватчиков, примерно 50 единиц тяжелой техники, а также незаконно ввезенные представители российской корпорации по атомной энергии «Росатом».
Министерство энергетики и руководство Энергоатома неоднократно обращались к международному сообществу по поводу недопустимости пребывания на ядерном объекте российской армии.
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