«Нафтогаз» возобновляет торговлю газом на биржевых площадках

ООО "Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» направила письма-предложения биржам с целью возобновления биржевой торговли газом, которая была приостановлена с момента введения в Украине военного положения, сообщается в пресс-релизе НАК "Нафтогаз Украины" в понедельник.

Письма-предложения о сотрудничестве были адресованы всем товарным биржам, которые получили лицензии Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Расширение сотрудничества с лицензированными биржами позволит диверсифицировать рынки сбыта природного газа и предоставить возможности для участия в биржевых торгах исключительно участникам рынка, прошедшим комплаенс-проверку товарных бирж", - отметили в НАК.

По информации компании, "Нафтогаз Трейдинг" также недавно заключил договор о сотрудничестве с еще одной лицензированной товарной биржей в лице ЧАО "Украинская межбанковская валютная биржа" (УМВБ).

Документом предусмотрено, что УМВБ предоставит площадку для организации электронной торговли природным газом, облигациями компании, финансовыми инструментами, включая свопы, опционы, сделки прямого и обратного репо, производными финансовыми инструментами (деривативами) и другими товарами.

Кроме того, предусмотрено создание условий для привлечения к участию в торгах международных трейдеров.

"Нафтогаз Трейдинг" намерен предложить на УМВБ уже известные рынку продукты в разделе торговли природным газом и разрабатывает новые предложения по периодам поставки и определению цены. Планируется, что первые торги ресурсом компании состоятся уже в апреле этого года", - подчеркнули в компании.

Как сообщалось, первой биржей, получившей лицензию на осуществление деятельности по организации торговли продукцией на товарных рынках, стала Украинская энергетическая биржа (УЭБ), второй – Украинская универсальная биржа (УУБ), третьей – Украинская межбанковская валютная биржа (УМВБ).