Хранилище отработанного ядерного топлива на ЧАЭС не пострадало - Энергоатом

Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне не пострадало во время оккупации российскими военными.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает Укринформ.

"В целом Хранилище не пострадало, его периметр не поврежден. Все оборудование, компьютерная и другая специальная техника - на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в хранилище имеются признаки мародерства: повреждены несколько дверей, исчезли некоторые бытовые устройства.

Как сообщалось, в период с 24 февраля по 31 марта все объекты ДСП Чернобыльская АЭС и объекты в зоне отчуждения были захвачены военными подразделениями российской федерации. 31 марта кафиры покинули территорию промышленной площадки ЧАЭС.

Посещать Чернобыльскую зону крайне опасно. Есть большие радиационные риски, взрывные угрозы и логистические препятствия.