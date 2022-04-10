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Хранилище отработанного ядерного топлива на ЧАЭС не пострадало - Энергоатом
12:01 10.04.2022 |
Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне не пострадало во время оккупации российскими военными.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает Укринформ.
"В целом Хранилище не пострадало, его периметр не поврежден. Все оборудование, компьютерная и другая специальная техника - на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в хранилище имеются признаки мародерства: повреждены несколько дверей, исчезли некоторые бытовые устройства.
Как сообщалось, в период с 24 февраля по 31 марта все объекты ДСП Чернобыльская АЭС и объекты в зоне отчуждения были захвачены военными подразделениями российской федерации. 31 марта кафиры покинули территорию промышленной площадки ЧАЭС.
Посещать Чернобыльскую зону крайне опасно. Есть большие радиационные риски, взрывные угрозы и логистические препятствия.
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