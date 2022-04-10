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Кабмин разрешил «Нафтогазу» взять у Ощадбанка в кредит дополнительно 4,5 млрд грн
10:49 10.04.2022 |
Кабинет министров Украины согласовал увеличение на 4,5 млрд грн размера кредитов НАК "Нафтогаз Украины" по ряду договоров с государственным Ощадбанком от декабря 2008 года.
Соответствующее распоряжение №272-р от 5 апреля 2022 года обнародовано на правительственном портале в субботу.
"Согласовать совершение НАК "Нафтогаз Украины" сделки с АО "Ощадбанк" в части увеличения лимита кредитования на 4,5 млрд грн", - говорится в распоряжении.
Согласно ему, "Нафтогаз" и Ощадбанк должны подписать дополнительные соглашения к заключенным в 2008 году кредитным договорам и договорам залога.
Условия увеличения кредитного лимита не обнародованы.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа также является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.
Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно статистике Нацбанка, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимает в рейтинге 2-е место (290,783 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.
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