Финансовые новости
- |
- 08.04.22
- |
- 11:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«ArcelorMittal Кривой Рог» готовится к возобновлению производства
09:17 08.04.2022 |
Председатель правления ArcelorMittal Лакшми Миттал и генеральный директор компании Адитья Миттал обратились к работникам Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) со словами поддержки и о намерении возобновления производства.
"Мы хотим еще раз отметить выдающуюся силу украинского народа в защите собственной страны. Под руководством неутомимого президента Зеленского украинцы проявляют силу, мужество и единство и доказывают, что будущее Украины будут выбирать они, а не кто-нибудь другой", - говорится в обращении.
"В последние дни стали известны подробности самых ужасных зверств. Но украинцы решительно настроены и уверены, что одновременно с битвами должна продолжаться жизнь там, где это возможно", - констатируется в заявлении.
Отмечается, что около 1200 работников компании призваны бороться за свою страну. Стало известно, что трое из них погибли в бою.
На прошлой неделе украинское правительство попросило нас рассмотреть возможность запуска производства, говорится в заявлении. После оценки ситуации было принято решение о частичном запуске предприятия. "Мы начнем с возвращения к производству доменной печи №6 - работы уже начаты, и ожидается, что печь снова заработает до 11 апреля", - поясняется в заявлении.
При этом должны быть приняты все необходимые меры предосторожности при запуске. Генеральный директор АМКР Мауро Лонгобардо вернулся на завод на этой неделе, чтобы выразить солидарность и поддержку своей готовящейся к запуску производства команде.
"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине.
ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".
Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее - в "ArcelorMittal Кривой Рог".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС согласовал очередной пакет санкций против РФ, включающий запрет на импорт угля и закрытие доступа судов РФ в порты ЕС
ТОП-НОВОСТИ
|ООН приостановила участие России в Совете по правам человека
|Энергоэмбарго, трибунал, оружие: Европарламент одобрил новые требования по войне РФ в Украине
|Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну - Кулеба
|Politico: Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«ArcelorMittal Кривой Рог» готовится к возобновлению производства
|Ощадбанк выделит Нафтогазу ₴4,5 миллиарда на восстановление критической инфраструктуры
|23 магазина «Сильпо» разрушены, 68 - закрыты, 260 - продолжают работать
|ПриватБанк закрывает программу Бонус+
|Из-за войны уничтожены три торговых центра Эпицентра
|Российские захватчики нанесли удары по Одесскому НПЗ
Это интересно
|Intel приостанавливает работу в России и Беларуси
|Полиция Германии закрыла русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra — он был одним из крупнейших в мире
|Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета
|Индия пригласила Samsung построить в стране завод по выпуску чипов – предлагаются многомиллиардные субсидии
|Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb
|Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu