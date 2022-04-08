«ArcelorMittal Кривой Рог» готовится к возобновлению производства

Председатель правления ArcelorMittal Лакшми Миттал и генеральный директор компании Адитья Миттал обратились к работникам Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) со словами поддержки и о намерении возобновления производства.

"Мы хотим еще раз отметить выдающуюся силу украинского народа в защите собственной страны. Под руководством неутомимого президента Зеленского украинцы проявляют силу, мужество и единство и доказывают, что будущее Украины будут выбирать они, а не кто-нибудь другой", - говорится в обращении.

"В последние дни стали известны подробности самых ужасных зверств. Но украинцы решительно настроены и уверены, что одновременно с битвами должна продолжаться жизнь там, где это возможно", - констатируется в заявлении.

Отмечается, что около 1200 работников компании призваны бороться за свою страну. Стало известно, что трое из них погибли в бою.

На прошлой неделе украинское правительство попросило нас рассмотреть возможность запуска производства, говорится в заявлении. После оценки ситуации было принято решение о частичном запуске предприятия. "Мы начнем с возвращения к производству доменной печи №6 - работы уже начаты, и ожидается, что печь снова заработает до 11 апреля", - поясняется в заявлении.

При этом должны быть приняты все необходимые меры предосторожности при запуске. Генеральный директор АМКР Мауро Лонгобардо вернулся на завод на этой неделе, чтобы выразить солидарность и поддержку своей готовящейся к запуску производства команде.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее - в "ArcelorMittal Кривой Рог".

