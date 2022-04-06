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Ощадбанк выделит Нафтогазу ₴4,5 миллиарда на восстановление критической инфраструктуры
11:34 06.04.2022 |
Ощадбанк выделит НАК "Нафтогаз Украины" кредит на 4,5 млрд грн для восстановления объектов критической энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате боевых действий.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 5 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.
"Значительные повреждения получила критическая инфраструктура, в частности газопроводы, линии электропередач, водоснабжение. "Нафтогаз" поможет профинансировать восстановление такой инфраструктуры. Через "Ощадбанк" компании будет предоставлен кредит на 4,5 млрд грн", - подчеркнул глава правительства.
Шмыгаль добавил, что эти деньги также позволят Нафтогазу закупить газ, обеспечивать его дальнейшую добычу, платить налоги и дивиденды в бюджет.
Как сообщалось, ранее в Луганской области специалисты локализовали участок поврежденного магистрального газопровода и восстановили режим газоснабжения более 100 тысяч жителей.
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