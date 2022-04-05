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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Из-за войны уничтожены три торговых центра Эпицентра

 

Сеть "Эпицентр" потеряла три торговых центра в Чернигове, Мариуполе и Буче, часть ТЦ закрыта из-за боевых действий.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, в результате ракетного удара Эпицентр потерял пять магазинов в столичном ТРЦ Retroville: Intersport, 4F, TAF, E.Pic и "Галереи Деко".

Онлайн-площадка компании продолжает выполнять свои основные функции. Служба доставки не останавливалась и продолжала работу во всех регионах, где это было возможно. Также "Эпицентр" сотрудничает с рядом логистических партнеров, которые обеспечивают доставку заказов клиентам, но признают, что в некоторых регионах были задержки.

В первые дни войны, рассказали в пресс-службе, количество заказов существенно сократилось, однако сейчас наблюдается возобновление потребительского спроса и увеличение количества заказов. Больше всего это касается западных регионов страны, куда уехала значительная часть украинцев.

Наибольшим спросом в интернет-магазине пользуются такие группы товаров как обувь, автошины, керамическая плитка, зоотовары, а также закупаемые для военных товары: тактические рюкзаки, ножи, фонари, генераторы, электроинструмент и т.д.
 

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