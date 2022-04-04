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Российские захватчики нанесли удары по Одесскому НПЗ
10:48 04.04.2022 |
Российские войска ракетными ударами в воскресенье утром повредили Одесский нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилище, сообщил начальник военной администрации Одесской области Максим Марченко.
«Утром противник нанес ракетный удар по Одессе. Повреждены нефтехранилище и нефтеперерабатывающий завод», - сказал Марченко в вечернем видеообращении.
По его словам, пострадавших нет. Масштабов повреждений и других подробностей о последствиях налета он не сообщил.
В то же время он отметил, что СБУ задержаны лица, фиксировавшие места попадания ракет.
«Нами были обнаружены факты, когда определенные лица фиксировали места попадания ракет. Они уже задержаны СБУ и понесут соответствующее наказание», - подчеркнул Марченко.
Напомним, Одесский НПЗ был остановлен еще в 2010 году, предприятие находилось в критическом состоянии. До 2013 года НПЗ принадлежал российской нефтяной компании «ЛУКойл», которая впоследствии продала этот актив группе «ВЕТЭК» Сергея Курченко. Позже «Ветек» передала завод в залог ВТБ по кредиту, выданному кипрской Swisspro Capital. Сам Курченко вскоре покинул Украину, а завод перешел в собственность государства.
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