ЧАЭС после ухода оккупантов работает в штатном режиме – директор

Все технологическое оборудование и все системы контроля и мониторинга радиационных показателей Чернобыльской АЭС работают в штатном режиме, сообщила НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на директора ЧАЭС Валерия Сейду.

"Общие потери оценить пока не можем. Оккупанты забрали с собой пять из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта и запчастями, необходимыми для ЧАЭС. Что именно там было, мы пока сказать не можем", – сказал Сейда, которого цитирует "Энергоатом" в своем телеграмм-канале в пятницу

По его словам, в штатном режиме работают как объект "Укрытие", так и хранилища отработавшего ядерного топлива с ЧАЭС.

"Сейчас на территории Чернобыльской АЭС нет ни одного рашиста. Все они покинули станцию и ее территорию 31 марта до 20:00, забрав с собой нацгвардейцев, которых держали в плену с момента захвата ЧАЭС", - отмечает директор станции.

Как сообщалось, станция была захвачена с первого дня войны 24 февраля, после чего Украина потеряла данные с систем мониторинга радиационной обстановки, но отмечала, что движение военной техники в больших количествах подняли радиационную пыль. Также угрозой не только для Украины, но и для Европы было обесточивание хранилищ топлива из-за обстрелов и повреждений линий электропередач.