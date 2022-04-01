Финансовые новости
- |
- 01.04.22
- |
- 14:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сеть «АТБ» открыла первый магазин во время войны
13:02 01.04.2022 |
Крупнейшая национальная сеть "АТБ" открыла новый магазин - первый за время российского военного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Как сообщила пресс-служба, новый магазин "АТБ" в новом дизайне в темных цветах появился в мирном регионе - городе Буске, что в 55 км от Львова.
"В свой первый день работы магазин "АТБ" в городе Буске встретил 1700 посетителей. Общая площадь этого супермаркета - 1381,3 кв. м, а торгового зала - 876,1 кв. м. Жителям Буска крупнейшая национальная сеть, помимо традиционно широкого выбора качественных товаров повседневного потребления и продуктов питания, предлагает отделы со свежей собственной выпечкой по фирменным рецептам и ароматным кофе", - добавила в компании.
Открытие нового "АТБ" в Буске станет важным вкладом для занятости горожан и укрепления экономической состоятельности общества - здесь создано 27 новых современных рабочих мест.
Как известно, до начала войны сеть "АТБ" состояла из более 1300 магазинов во всех регионах Украины. Сейчас некоторые из них закрыты из-за отказа компании от работы на временно оккупированных территориях. Некоторые магазины и местах активных боевых действий временно закрывают для безопасности сотрудников и посетителей, однако впоследствии после стабилизации ситуации их откроют.
График работы магазинов "АТБ" корректируется в соответствии с условиями деятельности в регионе, продолжительности комендантского часа и с учетом хода боевых действий. Всегда актуальный перечень работающих магазинов - на официальном сайте сети "АТБ".
Для гарантирования продовольственной безопасности в стране и осуществления оперативного и максимального наполнения магазинов продуктами питания и товарами первой необходимости вся большая команда корпорации "АТБ" с начала военной агрессии перешла на усиленный режим работы.
С начала полномасштабной военной агрессии на территории Украины корпорация "АТБ" предоставила украинцам помощь продуктами питания и товарами первой необходимости на сумму свыше 100 миллионов гривен.
Основные усилия компании направлены на оказание помощи мирным жителям во время эвакуационных мероприятий, населению в городах прямых боевых столкновений, медицинским учреждениям и детским больницам, волонтерским организациям и движениям, местам временного нахождения переселенцев.
Для поддержки обороноспособности Украины корпорация "АТБ" перечислила в госбюджет 100 миллионов гривен авансового налогового платежа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Накануне новой фазы войны. Почему Запад не верит в наши переговоры с Путиным
|Украина подала в Конгресс США перечень необходимой военной помощи
|Россия говорит, что будет принимать оплату стран ЕС за газ в евро
|Германия «в целом» готова стать гарантом безопасности для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ощадбанк продолжил отмену комиссии за безналичные расчеты в магазинах
|Сеть «АТБ» открыла первый магазин во время войны
|На «упрощенку» в 2% от дохода переходят свыше 29,5 тыс. юрлиц, в т.ч. «Эпицентр», «Луи Вюиттон Украина», «МетинвестДиджитал» - Госналоговая
|Укрзализныця просит у партнеров и финансовых доноров помощи
|После служебной проверки отстранили гендиректора «Антонова»
|«АТБ» запустила прямые импортные поставки продуктов питания и товаров первой необходимости из Польши, стран Балтии и Турции
Это интересно
|В браузере Opera появилась поддержка биткоина, Polygon и Solana
|Названы самые надёжные китайские бренды автомобилей
|Renault думает, кому передать долю в «АвтоВАЗе»
|SpaceX запустит 60 ракет Falcon 9 в этом году — это больше, чем Китай запустил за 2021 год
|Крупнейший банк Великобритании начнёт использовать квантовые технологии IBM
|Мошенники разместили в Play Маркете фальшивое приложение «Россграм»
|Минюст США поддержал законопроект об ограничении влияния Apple, Amazon и Google