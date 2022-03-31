На «упрощенку» в 2% от дохода переходят свыше 29,5 тыс. юрлиц, в т.ч. «Эпицентр», «Луи Вюиттон Украина», «МетинвестДиджитал» - Госналоговая

Желание перейти на введенную на период войны упрощенную систему налогообложения - третью группу единого налога со ставкой 2% от дохода - выявили 148,5 тыс. субъектов хозяйствования, из которых 29,59 тыс. - юридические лица, такие данные по состоянию на 30 марта сообщила Государственная налоговая служба в четверг.

"Среди компаний, избравших единый налог третьей группы со ставкой 2% дохода, такие известные бренды и бизнес-группы, торговые сети, как ООО "Эпицентр К", ООО "ЮСК Украина", ООО "Луи Вюиттон Украина", ППТФ "Антошка", ООО "Новая Линия 1", - указало ведомство.

По его данным, в их числе также компании из IТ-сферы ООО "Гуд.Нет", ООО "МетинвестДиджитал", предприятие "Амадеус Украина", агропоставщики ООО "Полетехник" и ЧАО "Галнефтехим", дорожно-строительные компании ООО "РДС" и ЧП "Автомагистраль", производители ООО "Ретал Днепр", "ПКПФ-Украина" и "Т-Стиль".

"Принятие заявлений о переходе на упрощенную систему налогообложения плательщика единого налога третьей группы со ставкой 2% дохода продолжается", - указала Госналоговая.

Как сообщалось,15 марта Верховная Рада приняла закон (№7137-д) о налоговых стимулах, который, в частности, разрешает компаниям и физлицам-предпринимателям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог 2%.

