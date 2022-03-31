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Укрзализныця просит у партнеров и финансовых доноров помощи
13:12 31.03.2022 |
Укрзализныця обратилась к партнерам и финансовым донорам с просьбой предоставить безвозвратную финансовую помощь для работы компании в условиях войны.
Об этом сообщается на сайте компании, передает Укринформ.
Денежные средства будут направлены на продолжение эвакуации и предоставления убежищ для гражданского населения, помощь работникам компании, пострадавшим от военной агрессии, а также поддержку уставной деятельности общества во время военной агрессии рф.
«На фоне открытой военной агрессии против Украины «Укрзализныця» продолжает свою работу. Главным приоритетом компании сегодня является обеспечение безопасности гражданского населения Украины и его перевозка в более безопасные регионы, а также защита жизни и здоровья работников. Украинская железная дорога продолжает свою деятельность, находясь в авангарде гуманитарной, эвакуационной и экономической поддержки Украины», - говорится в обращении компании.
Также Укрзализныця отмечает, что продолжает за свой счет осуществлять эвакуацию мирных жителей из регионов, находящихся под обстрелами рф.
Так, с начала войны в более безопасные регионы уже эвакуировано более трех миллионов человек. Компания также осуществляет грузоперевозки, обеспечивая потребности государства и бизнеса.
В то же время Укрзализныця постоянно фиксирует факты разрушения железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава. К сожалению, происходит травмирование и гибель железнодорожников, членов их семей, а также разрушение их домов в результате нападений российских военных.
Так что компания рассчитывает на помощь партнеров.
Все полученные средства Укрзализныця направит на: поддержку личного состава Укрзализныци, пострадавшего от военной агрессии; эвакуацию гражданского населения; поддержание уставной деятельности и других функций, выполняемых компанией во время военной агрессии.
Также Укрзализныця обращает внимание партнеров, что полученные средства не будут использованы на военные цели.
Как сообщалось ранее, Укрзализныця с начала войны эвакуировала скоростными поездами около 168 тыс. человек.
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