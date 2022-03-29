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После служебной проверки отстранили гендиректора «Антонова»
22:05 29.03.2022 |
Укроборонпром отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия "Антонов".
Об этом говориться на сайте концерна.
Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации. Каких именно не уточняется.
Генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.
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