Финансовые новости
- |
- 28.03.22
- |
- 11:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«АТБ» запустила прямые импортные поставки продуктов питания и товаров первой необходимости из Польши, стран Балтии и Турции
11:24 28.03.2022 |
Корпорация "АТБ" запустила собственные прямые импортные поставки продуктов питания и товаров первой необходимости в магазины торговой сети из Польши, стран Балтии и Турции.
Как сообщила пресс-служба компании, такое решение принято исходя из дефицита соответствующих предложений от украинских производителей на внутреннем рынке, что обусловлено военными действиями и нахождением предприятий на оккупированных территориях.
В перечне импорта мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, сухие концентраты супов и каш, кондитерские изделия, чаи и т.д. В настоящее время прямые импортные поставки осуществляются прежде всего в магазины сети в Киевской, Одесской, Николаевской и Харьковской области. В дальнейшем планируется увеличивать список импортируемых товаров и регионы поставки.
Как отмечается в релизе, для обеспечения продовольственной безопасности в стране и осуществления оперативного и максимального наполнения магазинов продуктами питания и товарами первой необходимости компания на платной основе импортирует товары без указания на каждой единице продукции соответствующей маркировки на украинском языке.
Такой механизм импорта компания реализует в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №234 от 9 марта 2022 года "О мерах обеспечения и условиях военного состояния бесперебойного снабжения импортируемых пищевых продуктов и кормов". Информация о пищевом продукте предоставляется каждому потребителю по первому требованию.
Как сообщалось, с начала полномасштабной военной агрессии на территории Украины корпорация "АТБ" предоставила украинцам помощь продуктами питания и товарами первой необходимости на сумму более 100 млн грн.
Для поддержки обороноспособности страны корпорацией "АТБ" перечислено в госбюджет 100 млн грн авансового налогового платежа.
Корпорация "АТБ" - объединение крупных украинских предприятий, осуществляющих свою деятельность в таких сферах бизнеса как розничная торговля, управление активами, производство и продажа продуктов питания, оказание услуг в сфере спорта и отдыха. На предприятиях корпорации работает более 70 тыс. сотрудников.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Референдум позволит внести изменения в Конституцию о нейтралитете за несколько месяцев - Зеленский
ТОП-НОВОСТИ
|Британия передала украинской армии ПЗРК Starstreak
|Лукашенко давит на тормоза: как Минск удержался в шаге от агрессии против Украины
|Что будет с Киевом, если Путин применит тактическое ядерное оружие – интервью с Олегом Ждановым
|Напуганный НАТО: почему саммит Альянса не договорился об ответе на новые угрозы Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«АТБ» запустила прямые импортные поставки продуктов питания и товаров первой необходимости из Польши, стран Балтии и Турции
|ПриватБанк получил системы спутникового интернета StarLink для непрерывной работы
|Альфа-банку придется сменить владельцев после войны – НБУ
|Третья энергокомпания в Германии EnBW откажется от новых контрактов с путинским Газпромом
|Магазины Sportmaster будут переименованы в Athletics – гендиректор
|НБУ лишил акционеров украинского Альфа-Банка Хана и Кузьмичева права голоса
|«Дарница» будет производить препарат для лечения COVID-19 по лицензии Pfizer
Это интересно
|Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны и может запретить поставки любых устройств на своей ОС
|В этом году TSMC увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции на 25 %
|Французский автоконцерн Renault остановил свою деятельность в России
|В PlayStation добавили украинскую локализацию
|К концу десятилетия объёмы производства литиевых аккумуляторов вырастут в пять раз
|SpaceX выведет на орбиту оставшиеся спутники связи OneWeb вместо «Роскосмоса»
|Спутниковый интернет Starlink приходит в самолёты: такой же быстрый и стабильный Wi-Fi, как дома