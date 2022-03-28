«АТБ» запустила прямые импортные поставки продуктов питания и товаров первой необходимости из Польши, стран Балтии и Турции

Корпорация "АТБ" запустила собственные прямые импортные поставки продуктов питания и товаров первой необходимости в магазины торговой сети из Польши, стран Балтии и Турции.

Как сообщила пресс-служба компании, такое решение принято исходя из дефицита соответствующих предложений от украинских производителей на внутреннем рынке, что обусловлено военными действиями и нахождением предприятий на оккупированных территориях.

В перечне импорта мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, сухие концентраты супов и каш, кондитерские изделия, чаи и т.д. В настоящее время прямые импортные поставки осуществляются прежде всего в магазины сети в Киевской, Одесской, Николаевской и Харьковской области. В дальнейшем планируется увеличивать список импортируемых товаров и регионы поставки.

Как отмечается в релизе, для обеспечения продовольственной безопасности в стране и осуществления оперативного и максимального наполнения магазинов продуктами питания и товарами первой необходимости компания на платной основе импортирует товары без указания на каждой единице продукции соответствующей маркировки на украинском языке.

Такой механизм импорта компания реализует в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №234 от 9 марта 2022 года "О мерах обеспечения и условиях военного состояния бесперебойного снабжения импортируемых пищевых продуктов и кормов". Информация о пищевом продукте предоставляется каждому потребителю по первому требованию.

Как сообщалось, с начала полномасштабной военной агрессии на территории Украины корпорация "АТБ" предоставила украинцам помощь продуктами питания и товарами первой необходимости на сумму более 100 млн грн.

Для поддержки обороноспособности страны корпорацией "АТБ" перечислено в госбюджет 100 млн грн авансового налогового платежа.

Корпорация "АТБ" - объединение крупных украинских предприятий, осуществляющих свою деятельность в таких сферах бизнеса как розничная торговля, управление активами, производство и продажа продуктов питания, оказание услуг в сфере спорта и отдыха. На предприятиях корпорации работает более 70 тыс. сотрудников.