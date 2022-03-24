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ПриватБанк получил системы спутникового интернета StarLink для непрерывной работы
12:59 24.03.2022 |
Государственный ПриватБанк получил системы спутникового интернета StarLink. Банк использует все возможности для того, чтобы избежать возможных рисков и обеспечить непрерывную работу при любых обстоятельствах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
"Благодаря Илону Маску и Шэрон Иски, председателю наблюдательного совета ПриватБанка, мы получили системы StarLink. Оборудование уже в Украине и в процессе настройки", - говорится в сообщении.
Кроме того, все важные ресурсы, необходимые для непрерывной деятельности банка и обеспечения его архитектуры обслуживания, уже распределены между разными регионами Украины, отметили в пресс-службе.
Напомним, глобальная спутниковая система Starlink, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, уже стала доступной на территории Украины. Пошаговую инструкцию для подключения читайте в материале РБК-Украина.
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