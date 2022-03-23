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Третья энергокомпания в Германии EnBW откажется от новых контрактов с путинским Газпромом
16:50 23.03.2022 |
Третья самая дорогая энергетическая компания Германии EnBW не будет заключать новые контракты с Россией, пока действует путинский режим.
Об этом исполнительный директор компании Фрэнк Мастио рассказал в ходе пресс-конференции группы, сообщает Reuters.
"При этой власти не будет никаких новых контрактов на поставку в Россию", - заявил он.
EnBW является третьей крупнейшей энергетической компанией Германии по рыночной стоимости. Компания активизировала усилия по сокращению поставок российского угля и газа, но заявила, что не может сразу компенсировать внезапную остановку импорта и вступает в переговоры с конкурентами RWE и E. ON.
"Как вы знаете, полная замена закупок в краткосрочной перспективе в случае теоретической потери российского газа для нас невыполнима, как и для большинства участников рынка", - сказал Мастио.
По его словам, Германия будет продолжать полагаться на импорт газа еще некоторое время, и он приветствует попытки правительства в поисках сжиженного природного газа из Катара.
EnBW получила 3,6 млн. тонн, или 86% своих поставок каменного угля из России, сообщил Мастио. Однако добавил, что компания начала диверсифицировать закупки в конце 2021 года, а сложившихся запасов хватит до конца года.
Что касается газового подразделения группы, VNG, то в прошлом году она закупила 20% российских мощностей из закупленных 495 ТВт-ч всего. Объемы российского импорта снизятся с 2023 года, добавили там. В частности, один из двух российских контрактов теряет силу в конце 2022 года, а другой - в 2030 году.
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