«Фокстрот» возобновил работу 105 магазинов и оплатил налоговый аванс в бюджет

Сеть "Фокстрот" сообщила, что возобновила работу 105 магазинов. Также компания дополнительно перечислила 5 млн грн налога в государственный бюджет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Всесторонняя поддержка страны бизнесом является одним из стратегических факторов победы над врагом, и, несмотря на потери, понесенные от войны, мы это хорошо осознаем. Горизонт планирования сегодня очень короткий, но налоговый аванс - одна из первых запланированных инициатив Фокстрота по поддержке независимости Украины в это непростое время", - сообщил председатель совета учредителей группы компаний "Фокстрот" Геннадий Выходцев.

В компании отметили, что сейчас ритейлер обеспечивает спрос потребителей в электронике, необходимой для жизни украинцев и организации эффективной обороны страны.

По состоянию на 17 марта компания возобновила работу 105 магазинов, работающих в 75 городах и районах Украины.

"Мы ежедневно изучаем ситуацию в каждом регионе, чтобы найти возможность открыть как можно больше магазинов, удерживаем рабочие места, выполняем закон о сохранении ежемесячного дохода за сотрудниками, которые стали добровольцами ВСУ или участниками территориальной обороны. Таким образом, мы вместе закрываем тыл боевых действий, поддерживаем украинскую экономику, питающую независимую Украину", - добавил CEO "Фокстрот" Алексей Зозуля.

В компании также добавляют, что кроме организации экономической деятельности, в военные времена "Фокстрот" организовал системную помощь защитникам, выдавая бытовую технику на запрос местных органов самоуправления, силовых ведомств, волонтеров, социальных учреждений и общественных организаций.

Еще компания начала работу по обустройству комнат для приема беженцев на объектах "Фокстрот": во Львове и Луцке комнаты уже приняли первых жильцов, на очереди открытие в Черновцах и Ужгороде.