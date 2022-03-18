Meest возобновляет доставку посылок из Китая в Украину

Согласно сообщению компании в среду, доступна доставка в Украину как почтовых отправлений, так и коммерческих грузов.
Ранее Meest возобновил международную доставку посылок в страны Европейского Союза: Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Германию, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Венгрию.
В то же время на сайте компании подчеркивается, что в связи с войной на территории Украины (которую развязала Россия своим вторжением 24 февраля - ИФ) и введением военного положения в стране сроки доставки международных отправлений в европейские страны могут быть продлены и будут зависеть от дальнейшего развития ситуации.