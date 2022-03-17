Leroy Merlin отключила от системы украинскую «дочку». В РФ сеть работает несмотря на войну

Французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin продолжает работать в России, несмотря на войну, отключив при этом от своей системы связи украинских сотрудников.

Об этом пишет Интерфакс Украина со ссылкой на комментарии HR-директора Леруа Мерлен Украина Людмилы Дзюбы.

Менеджер отметила, что материнская компания обещала украинскому подразделению восстановить доступ к своей корпоративной сети связи еще 15 марта, однако аккаунты все еще остаются заблокированными.

"800 сотрудников Леруа Мерлен Украина остались отрезанными от всех корпоративных средств связи", - пояснила Дзюба.

"В один момент у нас не оказалось инструментов оказывать гуманитарную, медицинскую помощь сотрудникам, которые в ней нуждаются. У нас нет возможности закрыть многочисленные заявки от волонтеров и защитников Украины, поскольку доступ к файлам оказался закрытым", - сообщила Дзюба.