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Leroy Merlin отключила от системы украинскую «дочку». В РФ сеть работает несмотря на войну
09:14 17.03.2022 |
Французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin продолжает работать в России, несмотря на войну, отключив при этом от своей системы связи украинских сотрудников.
Об этом пишет Интерфакс Украина со ссылкой на комментарии HR-директора Леруа Мерлен Украина Людмилы Дзюбы.
Менеджер отметила, что материнская компания обещала украинскому подразделению восстановить доступ к своей корпоративной сети связи еще 15 марта, однако аккаунты все еще остаются заблокированными.
"800 сотрудников Леруа Мерлен Украина остались отрезанными от всех корпоративных средств связи", - пояснила Дзюба.
"В один момент у нас не оказалось инструментов оказывать гуманитарную, медицинскую помощь сотрудникам, которые в ней нуждаются. У нас нет возможности закрыть многочисленные заявки от волонтеров и защитников Украины, поскольку доступ к файлам оказался закрытым", - сообщила Дзюба.
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