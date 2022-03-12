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Клиенты ПриватБанка могут снимать с карт наличные в банкоматах банка в сумме до 100 тыс грн в сутки
17:54 12.03.2022 |
Лимиты на одноразовую операцию составляют 20 тыс грн (действует в течение трех часов) по картам ПриватБанка и 10 тыс грн (действует в течение трех часов) по картам других украинских банков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Как отметили в пресс-службе, в кассах отделений банка со счетов и карт ПриватБанка можно получить наличными до 100 тыс грн.
На сегодня в сети ПриватБанка работает почти 5 600 банкоматов, которые бесперебойно обеспечиваются наличными и почти 90 тысяч торговых POS-терминалов, через которые можно рассчитаться безналично картами за товары и услуги.
Также получить наличные в сумме до 6 тыс грн можно через POS-терминалы на кассах ПриватБанка 21 национальных и региональных торговых сетей, аптек и АЗС, среди которых Сильпо, АТБ, Новус, Варус и другие, отметили в пресс-службе.
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