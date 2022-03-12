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Укрпочта будет доставлять посылки в страны с наибольшим количеством беженцев со скидкой 70%
16:16 12.03.2022 |
Укрпочта будет доставлять "посылку из дома" с 70% скидкой в страны, принимающие наибольшее количество украинцев, в списке Польша, Румыния, Молдова, Венгрия и Словакия.
Об этом говориться в пресс-релизе.
"Очевидно, что в тревожном рюкзаке или чемоданчике вещи на 2-3 дня. А сколько еще придется украинцам скрываться от градов и авиабомб - трудно предсказать. Поэтому Укрпочта договорилась с почтами ближайших западных соседей о специальных условиях доставки с максимальной скидкой - 70%.
Чтобы родные или знакомые при возможности смогли отправить необходимые вещи тем, кто покинул пределы Украины", - отметил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.
На почтовом отделении такие посылки будут оформляться как обычные отправления. Стоимость доставки зависит от размера и веса. А скидка 70% предоставляется только на тариф доставки.
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