Энергоатом с первого дня войны договорился с Westinghouse о полном закрытии потребностей в топливе для АЭС - глава компании Котин





Российская Федерация получала от Украины от 6 до 8 млрд грн в год за поставки ядерного топлива на ее АЭС, сообщил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Топливная программа в разные годы имела разные значения – от 6 до 8 млрд грн в год шло России", – сказал он в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

При этом Котин отметил, что с началом развязанной Россией войны "Энергоатом" принял окончательное решение полностью отказаться от ее топлива, заменив его американским производства Westinghouse, а также наладив собственную сборку топливных кассет.

"Мы полностью готовы отказаться от поставок российского топлива на территорию Украины и стабильно обеспечивать работу наших энергоблоков без него. Westinghouse готов нам полностью помочь согласно предварительным договоренностям. Как только началась война, я говорил с его руководством, и они уже две недели предпринимают меры, чтобы развернуть дополнительное производство и обеспечить нам эти поставки", – сказал Котин.

По его словам, вопрос диверсификации поставок топлива также будет решаться путем собственного производства топливных кассет.

"Таким образом, часть ядерного топлива будет производиться в Украине, часть – на площадках Westinghouse", – указал глава "Энергоатома".

По данным компании, американское топливо уже сейчас поступает на семь из 15 энергоблоков украинских АЭС.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2021 году купила ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $435,575 млн, в т.ч. российского производства ("ТВЭЛ") – на $158,696 млн, шведского (Westinghouse)– на $276,879 млн.

В 2020 году Украина приобрела ЯТ на общую сумму $212,143 млн, (РФ – на $131,511 млн, Швеции – на $80,632 млн), в 2019 году – на сумму $396,89 млн, в т.ч. (РФ – на $240,909 млн, Швеции – на $155,98 млн), в 2018 году – на $523,151 млн (РФ – на $374,621 млн, Швеции – на $148,53 млн), в 2017 году – на $533,422 млн (РФ – на $368,964 млн, Швеции – на $164,458 млн), в 2016 году – на $548,81 млн (РФ – на $386,782 млн, Швеции – на $162,028 млн), в 2015 году – на $643,57 млн (РФ – на $610,883 млн, Швеции – на $32,688 млн), в 2014 году – на $628,176 млн (РФ – на $588,831 млн, Швеции – на $39,345 млн), в 2013 году – на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году – на $600,334 млн (РФ – на $555,355 млн, Швеции – на $44,979 млн).