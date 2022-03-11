У Uklon появился новый класс поездок для эвакуации

У агрегатора такси Uklon добавилась возможность добраться из одного города Украины в другой. Этот класс поездок называется Evacuation.

Об этом сообщается в соцсетях компании.

Конечную точку поездки нужно выбирать на карте. То есть, вручную поставить на карте точку на нужном адресе, куда вы направляетесь. Тариф на поездку повторяет тариф города клиента, кроме стоимости километра за городом - она удвоена.

"Мы не берем комиссию из водителей за выполнение поездок, совершаемых с горячих точек боевых действий. Также отсутствует комиссия сервиса и по заказу в пределах этих городов", - говорится в сообщении.