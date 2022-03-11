«Оболонь» разорвала сотрудничество с Россией

Пивоваренная корпорация "Оболонь" прекратила сотрудничество в любом виде со страной-агрессором РФ и всеми находящимися на ее территории компаниями, а также запретила использование своей торговой марки на территории России.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"Наша компания приняла решение о прекращении какого-либо сотрудничества с РФ и компаниями на ее территории. Мы не поддерживаем никаких связей со страной-агрессором. Использование на российской территории торговой марки компании "Оболонь" противоречит нашим принципам и гражданской позиции", - указано в сообщении производителя.

Все производственные площадки "Оболони" работают в условиях военного положения и направили свои усилия на обеспечение защитников Украины и гражданского населения питьевой водой и необходимой военной помощью.

Аналогичное решение разорвать связи с Россией из-за ее вторжения в Украину 2 марта приняло "ЛВН Лимитед" (Винница), производящее ликеро-водочные изделия под торговой маркой Nemiroff.

