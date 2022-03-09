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«Ашан» ввел услугу снятия до 6 тыс. грн на кассе в ряде магазинов
10:10 09.03.2022 |
Так, услуга уже доступна в следующих супермаркетах:
Ашан Кольцевая (Киев)
Ашан Сокольники (Львов)
Ашан Чорновола (Львов)
Ашан Южный (Львов)
Ашан Левобережный (Днепр)
Ашан Звездный (Днепр)
Ашан Киевская (Житомир)
Ашан Хотинская (Черновцы)
Компания планирует постепенно расширять действие услуги и на другие супермаркеты, говорится в сообщении.
Auchan Retail - международная компания розничной торговли, первый магазин открыт во Франции в 1961 году.
Auchan Retail Ukraine работает в Украине с 2008 года. По данным сайта "Ашан", насчитывает более 30 магазина разных форматов (гипермаркеты, супермаркеты, pick up point) в девяти городах, а также развивает e-commerce.
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