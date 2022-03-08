АТБ решил вернуть в магазины продукцию Roshen и Наша Ряба





Компания АТБ-маркет решила вернуть в магазины продукцию Roshen и Наша Ряба. Об этом говорится в сообщении торговой сети в Facebook.

"Компания АТБ-маркет приняла решение о возвращении в реализацию в магазины торговой сети АТБ продукции таких брендов, как Roshen и Наша Ряба", - заявила компания.

Она назвала это решением объединением усилий по решению главной задачи - максимального обеспечения населения продуктами и товарами первой необходимости во время военной агрессии России.

"Сегодня не время и не место для выяснения партнерских взаимоотношений и долгосрочных переговоров. Надо действовать решительно, совместно и не считаться с прошлыми недоразумениями", - заявили в компании.