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АТБ решил вернуть в магазины продукцию Roshen и Наша Ряба
15:59 08.03.2022 |
Компания АТБ-маркет решила вернуть в магазины продукцию Roshen и Наша Ряба. Об этом говорится в сообщении торговой сети в Facebook.
"Компания АТБ-маркет приняла решение о возвращении в реализацию в магазины торговой сети АТБ продукции таких брендов, как Roshen и Наша Ряба", - заявила компания.
Она назвала это решением объединением усилий по решению главной задачи - максимального обеспечения населения продуктами и товарами первой необходимости во время военной агрессии России.
"Сегодня не время и не место для выяснения партнерских взаимоотношений и долгосрочных переговоров. Надо действовать решительно, совместно и не считаться с прошлыми недоразумениями", - заявили в компании.
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