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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Нова пошта» снизила комиссию за отправку денежного перевода по Украине

 

"Нова пошта" снизила комиссию на отправку денежного перевода "Миттєвий". С 5 марта комиссия составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отправить денежный перевод "Миттєвий" по Украине:

* предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении "Дія";

* произвести оплату наличными или банковской картой сумму, которую хочешь прислать, и стоимость услуги перевода;

* назвать ФИО, контактный телефон получателя.

Как получить денежный перевод по Украине наличными:

* прийти в отделение, предъявить оригинал паспорта или в приложении "Дія";

* назвать номер перевода, полученный от отправителя и получить наличные.

Перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу оплачивает отправитель.

Перечень отделений, которые работают постоянно обновляется, здесь.

Услугу денежного перевода предоставляет компания НоваПей, входящая в группу компаний Новая почта.
По материалам: РБК-Украина
 

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