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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ПриватБанк, Альфа-Банк вводят 3-мес. каникулы для держателей кредитных карт

 

ПриватБанк, Альфа-Банк объявили с 1 марта по 1 июня 2022 года кредитные каникулы для всех физлиц-держателей кредитных карт, сообщили пресс-службы банков.

В то же время ПриватБанк уточнил, что поскольку кредитные каникулы будут действовать с 1 марта, то проценты за февраль еще будут списаны.

"На период действия кредитных каникул вы можете вносить средства на кредитную карту по своему усмотрению", - отмечается в сообщении ПриватБанка.

Как сообщила пресс-служба Альфа-Банка агентству Интерфакс-Украина, по всем кредитным картам устанавливаются каникулы с механизмом погашения, который предполагает установление обязательного минимального платежа на уровне 0 грн, процентной ставки - без изменений, проценты оплачиваются путем увеличения суммы общей задолженности.

Указывается, что в случае возникновения у клиента несанкционированной задолженности при погашении процентов, размер кредитного лимита соответственно вырастет на сумму задолженности.

Кроме того, банк ввел кредитные каникулы по кредитам наличными и потребкредитам на три месяца. По таким кредитам платеж по основной сумме долга устанавливается на уровне 0 грн, очередные платежи по телу кредита за период каникул пропорционально разделяются на весь срок кредита, выплата ежемесячной комиссии осуществляется в последний период действия кредита. Общий срок действия кредита для клиентов продолжиться на три месяца.

Совладелец monobank Олег Гороховский написал в telegram, что monobank продлит на месяц льготный период и отменит внесение обязательного платежа в этом месяце.

"Мы не выносим задолженность на просрочку и не начисляем никаких штрафов и повышенных процентов за непогашение задолженности", - говорится в сообщении.

Ранее 26 февраля ПриватБанк указал, что восстановил для клиентов пользование кредитными средствами. "С сегодняшнего дня вы можете использовать средства в пределах установленного лимита на карте. К сожалению, повышение кредитного лимита пока недоступно", - информировало финучреждение.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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