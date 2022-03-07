Райффайзен Банк ввел кредитные каникулы для всех клиентов

Райффайзен Банк (Киев) вслед за ПриватБанком, Альфа-Банком и Укргазбанком ввел кредитные каникулы сроком на два месяца для всех клиентов, сообщила пресс-служба банка в понедельник.

Согласно сообщению, банк ввел каникулы автоматически на март и апрель для физлиц, частных предпринимателей и корпоративных клиентов.

Указывается, что клиенты получат сообщение о кредитных каникулах через Viber, SMS или менеджеров банка.

Как сообщалось, ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк ввели кредитные каникулы сроком на три месяца.

Райффайзен Банк (ранее - Райффайзен банк Аваль) был основан в 1992 году. На 1 июля 2021 года крупнейшими его акционерами были Raiffeisen Bank International с 68,26% акций и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) с 30%.

Согласно данным Национального банка Украина, на 1 января 2022 года по размеру общих активов Райффайзен банк занимал 5-е место (133,651 млрд грн) среди 71 действовавшего в стране банка.