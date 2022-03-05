Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими силами – ГИЯРУ

Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

"Оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации", - отмечает ведомство на своем сайте в пятницу.

ГИЯРУ указывает, что в пятницу ночью военные РФ обстреляли площадку Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на ее территории, который по состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС был ликвидирован. Информация о погибших и пострадавших отсутствует.

"Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, имеются повреждения обустройства реакторного отделения энергоблока №1, не влияющие на безопасность энергоблока. Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии", - заявляет ГИЯРУ.

По его данным, изменения радиационного состояния на текущее время не зафиксированы.

В сообщении указывается, что активирован Информационно-кризисный штаб Госатомрегулирования, специалисты Госатомрегулирования и Государственного нпаучно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ) поддерживают связь с руководством Запорожской АЭС.

ГИЯРУ указало, что в настоящее время в работе на станции только один из шести энергоблоков - №4, выдающий сейчас электрическую мощность 690 МВт.

Энергоблок №1 находится на планово-предупредительном ремонте, на энергоблоках №№ 2, 3, 5 и 6 производится охлаждение ядерных установок, при этом блоки №№ 2 и 3 отключены от энергосистемы.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.



