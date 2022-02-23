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Кабмин разрешил пяти компаниям экспортировать вооружения собственного производства
17:32 23.02.2022 |
Кабинет министров предоставил право пяти компаниям на экспорт товаров военного назначения собственного производства. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в telegram.
Право на экспорт получили компании "Производственно коммерческая компания "Унитех", Квертус, Проксимус, Спецмашкомплект и госпредприятие Спецоборонмаш.
Этим компаниям также разрешен импорт товаров военного назначения для нужд собственного производства по соответствующим позициям.
Дополнительно компании ФЭД предоставлены соответствующие полномочия по экспорту позиции МL18, согласно Списку товаров военного назначения.
Унитех занимается производством деталей для авиационной техники.
Квертус разрабатывает и производит широкополосные радары, средства технической защиты информации, системы комплексной нейтрализации квадрокоптеров.
Проксимус специализируется на разработке систем связи.
Спецмашкомплект производит боеприпасы.
Спецоборонмаш производит воздушные и космический летальные аппараты.
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