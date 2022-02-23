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БРСМ наращивает продажу смесевых бензинов
12:49 23.02.2022 |
Компания «Стандарт Ойл 2000», производитель нефтепродуктов для сети «БРСМ Нафта», в 2021 году произвела 115,36 тыс. т моторных топлив, что на 37% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют акцизные декларации компании, имеющиеся в распоряжении enkorr.
Около половины производства приходится на бензин А-95 и альтернативное (спиртосодержащее) топливо. Также с мая 2021 г. производитель начал выпуск бензина А-92.
Суммарно «Стандарт Ойл 2000» увеличила выпуск бензинов в 2021 г. на 54% по сравнению с предыдущим годом.
Производственные результаты ООО «Стандарт Ойл 2000», т
При этом выпуск ДТ сократился на 11%. В декабре 2021 г. его было произведено всего 16 т.
Структура выпуска топлив ООО «Стандарт Ойл 2000»
Как и в 2020 г., в состав производимых моторных бензинов входят бензин А-92, метил-трет-бутиловый эфир, риформат, пентан и его смеси. В А-92 и А-95 содержится 1-2% безакцизных компонентов (скорее всего, это этанол), в альтернативном топливе - ровно 33% биоэтанола.
Согласно акцизных деклараций, в 2021 году «Стандарт Ойл 2000» сформировало обязательство по уплате акцизного налога на 1144,1 млн грн. Однако компания задекларировала возмещение из бюджета 1113,2 млн акцизного налога, якобы уплаченного ей с подакцизного сырья для своего производства. В итоге чистая уплата акциза с бензина А-95 составила около в среднем 95,12 грн за 1000 л (около €3), с альтернативного топлива - 492 грн за 1000 л (около €15).
«На рынке больше нет аналогов открытой торговли смесевыми бензинами, ее ведет только БРСМ. Расчеты не показывают экономической привлекательности такого производства, в связи с чем мы полагаем, что имеет место налоговая оптимизация», - прокомментировали в «Консалтинговой группе А-95» на запрос enkorr.
«Стандарт Ойл» зарегистрировано в Гадяче (Полтавская обл.). Предприятие имеет лицензии на производство нефтепродуктов в Гадяче, где арендует мини-НПЗ, и в с. Переяславское (Киевская обл.), где расположена нефтебаза БРСМ.
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