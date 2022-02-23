Глава Укроборонпрома назвал ложью слова Путина о самолетах «Антонова»

Гендиректор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев назвал откровенной ложью и манипуляцией слова президента России о том, что государственное предприятие «Антонов» много лет не выпускает самолеты.

Об этом Гусев написал в своем блоге для Укринформа.

«В своих словах об Украине президент России Владимир Путин рассказал какие-то откровенно дикие и неприемлемые вещи. Он упомянул наш легендарный «Антонов», сказал, что многие годы предприятие не выпускает самолеты. В рамках повышения осведомленности об Украине я как генеральный директор Государственного концерна «Укроборонпром» утверждаю следующее. Все сказанное - ложь и манипуляция», - отметил Гусев.

По его словам, сейчас на предприятии создают транспортные самолеты Ан-178 для Вооруженных Сил Украины - без российских деталей и комплектующих. А годовой доход предприятия превысил 8 миллиардов гривень.

«За 2021 год объем производства ГК «Укроборонпром» в денежных показателях составил более 37 миллиардов гривень. Чтобы вам было понятнее - это свыше 100 миллиардов рублей. Из них почти 44 миллиарда рублей - украинская авиапромышленность. Высокоточное вооружение и боеприпасы - 24 миллиарда рублей. Радиолокация и радиосвязь - около 9 миллиардов рублей. Мы увеличили производство за прошлый год на 24% и не останавливаемся на этом», - подчеркнул Гусев.

Он также сообщил, что более 3 тысяч произведенных, отремонтированных, модернизированных единиц вооружения и военной техники переданы в прошлом году украинским военным.

«Украина растет и развивается вопреки агрессии Российской Федерации. И на сказанное вами я хочу ответить не только цифрами, но и словами. Мы делаем Украину сильнее. Слава Украине... и смерть врагам», - подытожил гендиректор Укроборонпрома.

Как сообщалось, 21 февраля Путин в своем обращении заявил, что известный концерн «Антонов» с 2016 года не выпустил ни одного серийного самолета.