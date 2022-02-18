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НБУ оштрафовал ООО «Глобал Кредит» на 102 тыс. грн за нарушение требований «коллекторского» закона
15:36 18.02.2022 |
Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф в размере 102 тыс. грн ООО "Глобал Кредит" за нарушения требований законодательства по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности, сообщается на сайте регулятора.
Речь идет о нарушении требований по этическому поведению, определенных в статье 25 закона Украины "О потребительском кредитовании".
"Систематичность нарушений и объем обращений граждан именно по неэтичному поведению ООО "Глобал Кредит" при урегулировании просроченной задолженности повлияли на применение максимально предусмотренного размера штрафа", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, к ООО "Глобал Кредит" 22 декабря 2021 года и 4 февраля 2022 года уже были применены меры воздействия за несоблюдение установленных законодательством требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению).
Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 18 февраля 2022 года.
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