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Украинский завод станет поставщиком Westinghouse
17:45 17.02.2022 |
Украинский завод Атомэнергомаш станет поставщиком отдельных комплектующих для топливных кассет Westinghouse Electric Sweden AB. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом", в состав которого входит предприятие.
"Ожидается, что в течение шести месяцев мы начнем производить головки и хвостовики для топливных кассет Westinghouse", - рассказал гендиректор Атомэнергомаша Григорий Городнер.
Westinghouse уже провела аудит Атомэнергомаша и подтвердила его соответствие требованиям к системе качества поставщика. Необходимое оборудование установлено и проходит настройку.
Энергоатом ожидает, что комплектующие будут использоваться для поставки топливных сборок не только в Украину, но и в другие страны мира.
Атомэнергомаш - сервисное подразделение Энергоатома, занимающееся ремонтом теплообменного и тепломеханического оборудования, элементов трубопроводов для атомных и тепловых станций. В его состав входят Завод специальных конструкций и Завод нестандартного оборудования и трубопроводов в Энергодаре, а также Ремонтно-механический завод в Южноукраинске.
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