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Мобильный оператор компания lifecell начал подключение к технологии осуществления голосовых звонков на базе скоростного мобильного интернета LTE (4G) - VoLTE (Voice over LTE).
17:07 16.02.2022 |
Как отмечается в сообщении компании, распространенном в среду, запуск технологии будет происходить поэтапно. По мере подключения к VoLTE абоненты будут получать соответствующие SMS-сообщения от оператора.
Услуга предоставляется без дополнительной платы: передача голосовых звонков с помощью VoLTE оплачивается по тому же тарифу, что и обычные звонки.
"Сейчас технология подключена у части абонентов lifecell. Впоследствии VoLTE будет доступна всем абонентам, чьи смартфоны позволяют совершать голосовые звонки с помощью скоростного мобильного интернета", - подчеркнули в lifecell.
VoLTE дает абонентам возможность одновременно совершать голосовые звонки и пользоваться мобильным интернетом, предоставляет более быстрое соединение, которое осуществляется в течение считанных секунд.
Для того чтобы воспользоваться этой технологией, нужно:
- быть в зоне покрытия LTE;
- иметь USIM-карту, которая поддерживает 4G/LTE;
- иметь смартфон, поддерживающий VoLTE;
- обновить программное обеспечение смартфона;
- в настройках смартфона включить передачу голосовых вызовов через LTE.
Как сообщалось, "Киевстар" планирует запустить VoLTE для абонентов предоплаты в 2022 года.
lifecell - третий по величине мобильный оператор в Украине. Компания Turkcell (Турция) владеет 100% акций ООО "лайфселл".
По итогам 2020 года lifecell получил чистую прибыль в размере 2,589 млрд грн против чистого убытка в 1,114 млн грн в 2019 году. Доход оператора при этом в 2020 году возрос на 14,2% - до 6,836 млрд грн. Показатель EBITDA возрос на 11,9% - до 3,631 млрд грн, показатель маржи EBITDA - на 2 процентных пункта (п.п.), до 54,5%.
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