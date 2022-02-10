В деле ПриватБанка есть пять подозреваемых, других фигурантов устанавливают - НАБУ

По делу о подозрении бывших высокопоставленных сотрудников ПриватБанка в растрате средств путем злоупотребления служебным положением сейчас есть пять подозреваемых, но других соучастников еще устанавливают.

Об этом сказал во время брифинга в Укринформе директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

"ПриватБанк - дело большое, сложное. На сегодняшний день по этому делу 5 подозреваемых. По некоторым из них получено разрешение на заочное рассмотрение, потому что они находятся за пределами страны, по ним дано решение суда о заочном аресте", - сказал Сытник.

Он добавил, что эпизодов по делу очень много, потому что исследуется большой период времени и вероятнее всего примут решение о направлении в суд тех эпизодов, где есть подозрения, чтобы "экономить процессуальные сроки".

Наработки для обращений в суд находятся на завершающей стадии, основное дело остается и дальше будут устанавливать других соучастников преступления, подчеркнул Сытник.

Как сообщалось, 15 марта Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение трем бывшим должностным лицам ПриватБанка - экс-председателю правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд грн.

В июне количество подозреваемых выросло до пяти.

В том же месяце стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении в розыск бывшего миноритарного акционера ПриватБанка Дубилета, скрывающегося за границей.

22 декабря в НАБУ проинформировали, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего председателя правления "ПриватБанка".

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель нерабочих кредитов ПриватБанка, который связывают с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивался в 212,795 млрд грн.