Бензин А-98 впервые начали выпускать в Украине

АО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) впервые в Украине приступил к промышленному выпуску высокооктанового бензина А-98. Об этом enkorr сообщили представители завода.

По словам главного технолога «Укртатнафты» Юрия Голича, предприятие получило все необходимые документы и сертификаты соответствия и уже на сегодня произвело первые 2 000 тонн продукта.

Он отметил, что производство стало возможным после проведения необходимой модернизации - запуска установки изомеризации, а также замены катализаторов на установках каталитического риформинга. Благодаря этому удалось максимально повысить октановые числа основных компонентов.

«Мы получили бензин соответствующий показателям А-98 по всем параметрам: по сере, по ароматике, по бензолу. Для того чтобы выйти на октановое число 98, мы добавляем до 15% метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ)», - объясняет Голич.

Кроме того, для улучшения эксплуатационных свойств в топливо добавляют комплексную присадку Keropur ENERGY, которая способствует повышению антикоррозионных и моющих свойств, а также экологических характеристик топлива.

Планы по объемам производства бензина А-98 на заводе не раскрывают, отметив, что имеющейся ресурс будет отправлен на реализацию на станции «Привата».

Отметим, А-98 преимущественно используется в автомобилях с моторами, имеющими повышенную степень сжатия. Благодаря высоким антидетонационным свойствам (октановым характеристикам), бензин повышает мощность работы двигателя и улучшает динамику разгона, снижая уровень вибрации и шума, и существенно снижает расход топлива.

Справка enkorr

«Укртатнафта» владеет крупнейшим НПЗ в Кременчуге. С 2019 г. компания также является активным участником оптового рынка, осуществляя импорт нефтепродуктов и сжиженного газа через Одесский порт.

В 2021 г. «Укртатнафта» произвела 1,17 млн т дизельного топлива, заняв 14% украинского рынка. При этом доля компании на рынке бензинов составила 38% (879 тыс. т), сжиженного газа - 6% (122 тыс. т).

Более 56% акций принадлежит структурам группы «Приват» и Александра Ярославского, 43% акций находится в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

