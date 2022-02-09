Финансовые новости
- |
- 09.02.22
- |
- 17:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бензин А-98 впервые начали выпускать в Украине
14:58 09.02.2022 |
АО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) впервые в Украине приступил к промышленному выпуску высокооктанового бензина А-98. Об этом enkorr сообщили представители завода.
По словам главного технолога «Укртатнафты» Юрия Голича, предприятие получило все необходимые документы и сертификаты соответствия и уже на сегодня произвело первые 2 000 тонн продукта.
Он отметил, что производство стало возможным после проведения необходимой модернизации - запуска установки изомеризации, а также замены катализаторов на установках каталитического риформинга. Благодаря этому удалось максимально повысить октановые числа основных компонентов.
«Мы получили бензин соответствующий показателям А-98 по всем параметрам: по сере, по ароматике, по бензолу. Для того чтобы выйти на октановое число 98, мы добавляем до 15% метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ)», - объясняет Голич.
Кроме того, для улучшения эксплуатационных свойств в топливо добавляют комплексную присадку Keropur ENERGY, которая способствует повышению антикоррозионных и моющих свойств, а также экологических характеристик топлива.
Планы по объемам производства бензина А-98 на заводе не раскрывают, отметив, что имеющейся ресурс будет отправлен на реализацию на станции «Привата».
Отметим, А-98 преимущественно используется в автомобилях с моторами, имеющими повышенную степень сжатия. Благодаря высоким антидетонационным свойствам (октановым характеристикам), бензин повышает мощность работы двигателя и улучшает динамику разгона, снижая уровень вибрации и шума, и существенно снижает расход топлива.
Справка enkorr
«Укртатнафта» владеет крупнейшим НПЗ в Кременчуге. С 2019 г. компания также является активным участником оптового рынка, осуществляя импорт нефтепродуктов и сжиженного газа через Одесский порт.
В 2021 г. «Укртатнафта» произвела 1,17 млн т дизельного топлива, заняв 14% украинского рынка. При этом доля компании на рынке бензинов составила 38% (879 тыс. т), сжиженного газа - 6% (122 тыс. т).
Более 56% акций принадлежит структурам группы «Приват» и Александра Ярославского, 43% акций находится в собственности НАК «Нафтогаз Украины».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Тайное оружие из США: Что за автоматические гранатометы Mk 19 получила Украина
ТОП-НОВОСТИ
|Как Макрон предлагал Киеву совместное сидение на шпагате
|«Спи, моя красавица». Почему Зеленский решил терпеть издевки Путина
|Весной вакцинированные украинцы в возрасте 60+ получат смартфон и льготный тариф – Президент
|Новые «Кольчуги». Как они усилят нашу армию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бензин А-98 впервые начали выпускать в Украине
|«Центрэнерго» впервые предложило электроэнергию на 1 квартал 2023 года
|Баттл вокруг банка Укрпошты: Мы обязательно налажаем
|Укрзализныця и Alstom финализировали договоренности о закупке 130 электровозов
|АМКУ запросил у «Укрпошты» допдокументы по сделке покупки Альпари Банка
|Платежеспособные банки Украины за январь-декабрь 2021 года получили 77,530 млрд гривен прибыли после налогообложения
Это интересно
|Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 1 почти полностью захватили январский рейтинг производительности AnTuTu
|NVIDIA стала седьмой крупнейшей компанией США по капитализации — два года назад она была на 50 месте
|Против Google подали иск на $2,4 млрд за нарушение антимонопольного законодательства
|Ford разработал механическую трансмиссию без педали сцепления
|Google пытается спасти технологии Stadia под новым брендом — в будущее сервиса компания уже не верит
|Изготовлен солнечный элемент из 100% вторичного сырья с эффективностью 19,7%
|Минюст США предупредил об использовании NFT для отмывания денег