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Укрзализныця и Alstom финализировали договоренности о закупке 130 электровозов
08:39 09.02.2022 |
АО «Укрзализныця» и компания Alstom финализировали договоренности о закупке 130 новых электровозов, подписав соответствующий протокол о сотрудничестве в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Франции Эмманюэля Макрона.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе АО «Укрзализныця».
Отмечается, что проект по приобретению электровозов является частью пакета макрофинансовой поддержки Французской Республики для Украины, которая, в том числе включает целевое льготное кредитование. Благодаря этому наше государство в ближайшее время сможет обновить парк грузовых электровозов.
«Подписанное соглашение позволит нам получить крайне необходимые электровозы на самых лучших возможных в современные турбулентные времена условиях. Использование украинских компаний и специалистов при построении и обслуживании машин также принесет уникальный опыт в Украину», - отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.
Протокол предусматривает уникальные условия для поставок, в частности предоставление финансового займа на 14 лет казначейством Франции и банковским консорциумом в размере 85% от стоимости контракта. Авансовый платеж за поставку электровозов составляет 15%.
В случае успешной реализации намерений украинские железнодорожники смогут получить 130 новых электровозов, из них 50 электровозов, которые работают на переменном токе, и 80 двухсистемных (которые могут работать и на переменном, и постоянном токе).
Как сообщал Укринформ, переговоры по этому соглашению начались в 2018 году и завершились в прошлом году подписанием соответствующего межправительственного соглашения. Также 1 июля 2021 года был принят Закон «О ратификации рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Французской Республики относительно официальной поддержки обновления парка грузовых электровозов акционерного общества «Укрзализныця».
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