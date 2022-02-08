АМКУ запросил у «Укрпошты» допдокументы по сделке покупки Альпари Банка

Рассмотрение Антимонопольным комитетом Украины заявления государственной "Укрпошты" на покупку Альпари Банка потребовало дополнительного времени из-за необходимости внесения и рассмотрения дополнительных документов.

"По состоянию на дату ответа в Комитете такое заявление не рассматривается", – указано в отчете ведомства от 7 февраля на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Первоначально АМКУ сообщил о внесении вопроса о согласовании покупки "Укрпоштой" Альпари Банка на заседание 19 января этого года, однако информация о принятом решении не обнародовалась.

"У нас нет проблем с АМКУ, они просто попросили дополнительные документы, мы их уже предоставили", – прокомментировал ситуацию агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Как сообщалось, "Укрпошта" также подала документы для согласования сделки в Национальный банк Украины.

По данным НБУ, на 1 января 2021 года единственным акционером Альпари Банка являлся гражданин ОАЭ Бахтари Хедаятоллах. Согласно данным центробанка, на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов банк занимал 72-е место (268,9 млн грн) среди 72 действовавших в стране банков.

Согласно оборотно-сальдовому балансу банка за 2021 год, его убыток за минувший год составил 6,12 млн грн при доходах 42,54 млн грн и капитале 202 млн грн.