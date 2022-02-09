Стартап Гонтаревой вышел на самоокупаемость – Forbes

Медицинский стартап MediKit, основанный бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой, вырос до 100 000 клиентов и вышел на самоокупаемость, пишет Forbes.

MediKit работает в сфере телемедицины. Стоимость разовой консультации, которую можно заказать через Viber, составляет 250 грн. Можно приобрести месячный абонемент за 480 грн или годичный за 990 грн. В базе MediKit - три сотни врачей практически всех специальностей.

"У MediKit - по 500 телеконсультаций в день. Назовите мне клинику в Украине, которая может показать такие результаты. И это только начало", - заявила Гонтарева.

Компания хочет нарастить базу клиентов до миллиона, а количество консультаций - до 90 000-100 000 в месяц. Также в планах завоевать весь русскоязычный трафик медицинских телеконсультаций.

Юридически Гонтарева не связана с проектом. Наибольшую долю в компании имеет ее сын Антон - 35,1%. В сети клиники "Добробут" - 28%, у одной из соучредительниц группы ICU Светланы Кириченко - 22,4%, у гендиректора MediKit Руслана Кравца - 14,4%.