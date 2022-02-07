Завод «Палада» изготовит композитный плавучий док для турецкой компании

Херсонский государственный завод «Палада» и турецкая компания Hidrodinamik Shipyard заключили контракт на строительство и поставку композитного плавучего дока.

Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе ГК «Укроборонпром».

«Херсонский государственный завод «Палада», входящий в состав ГК «Укроборонпром», и турецкая компания Hidrodinamik Shipyard заключили контракт на строительство и поставку композитного плавучего дока грузоподъемностью 8500 тонн», - говорится в сообщении.

Руководитель завода Евгений Алхимов отметил, что это первый украино-турецкий контракт, заключенный после того, как Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Морское сооружение будет построено с использованием современной технологии: понтон изготовят из морского железобетона на основе сульфатостойкого портландцемента, а башни - из судостроительной стали.

В то же время при производстве дока за основу будут использованы материалы украинского производства, а оборудование - европейских и турецких поставщиков.

С 1968 года «Палада» построила 43 аналогичных дока различных модификаций, 39 из которых успешно эксплуатируются во многих странах мира.

Как сообщал Укринформ, Херсонский государственный завод «Палада» также получил заказы от хорватской компании Iskra Shipyard 1 LLC на строительство композитного плавучего дока нового поколения.

На фото Укроборонпрома - аналогичный док.