Укрзализныця с 10 февраля отменяет запрет на транзитные грузы в Польшу

АО «Укрзализныця» с 10 февраля отменяет запрет на перевозку транзитных грузов по Украине в Республику Польша.

Об этом сообщает официальный сайт "Укрзализныци", передает Укринформ.

"АО "Укрзализныця" с 10 февраля отменяет запрет на перевозку транзитных грузов по Украине в Республику Польша. Это стало возможным благодаря слаженной оперативной работе железных дорог двух стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этого удалось добиться благодаря многочисленным переговорам, проведенным между руководством Польской железной дороги и Укрзализныци.

Так, Польская железная дорога улучшила прием поездов с украинской стороны на стыке Изов-Грубешев. В результате ежедневный обмен поднялся и в отдельные дни достигал 10 поездов. Этих показателей достаточно для ритмических перевозок между странами без скопления вагонов на границе. Раньше этот показатель достигал максимум 8-9, а иногда и 7 поездов в сутки.

Также "Укрзализныця" продолжает работу над увеличением пропускной способности железнодорожной инфраструктуры в направлении Республики Польша. В частности, продолжается электрификация участка Ковель - Изов - Госграница. Все работы на направлении планируется завершить до конца июня 2022 года.

"УЗ" надеется, что Польская железная дорога также присоединится к модернизации этого направления и электрифицирует участок Госграница - Грубешев протяженностью 1,5 км на ее территории.

Кроме того, АО "Укрзалізниця" ожидает согласования железнодорожной компанией "ПКП ЛХС" (Польша) изменения платы за использование вагонов собственности Украинской железной дороги, которая значительно ниже рыночной. Начисление осуществляется по условиям договора, который был подписан еще в 2019 году. При этом "Укрзалізниця" реализует услугу перевозок в собственных вагонах по территории Украины через систему Прозорро. Это позволяет распределять грузовые вагоны на конкурентных условиях и по рыночной стоимости.

Как отметил председатель правления "УЗ" Александр Камышин в своем Телеграме, налаживание приема поездов на этом направлении - только половина решения проблемы, вторая половина - это модернизация инфраструктуры.

"На ноябрьский рост накопления вагонов, конечно, повлияла осенняя кампания по ремонту путевого хозяйства УЗ. Мы ремонтировались, честно говоря, несвоевременно, но другого выхода не было. Но я верю в возможность существенного прироста грузооборота с Польшей. Поэтому мы ускоренными темпами продолжаем работу над электрификацией участка Ковель-Изов. Это позволит нам существенно повысить пропускную способность этого направления с украинской стороны", - написал Камышин.

Председатель правления "УЗ" напомнил, что на конец прошлого года "Укрзализныця" закончила электрификацию 43 км, а до конца июня планирует доделать еще оставшиеся 50 км. В итоге это будет крупнейший проект электрификации на железной дороге за последние 10 лет.

А после электрификации участка от госграницы до Грубешова на территории Польши с этого стыка можно будет убрать тепловозы и подтвердить приверженность обеих стран к зеленым, европейским ценностям.

Как сообщал Укринформ, польская железная дорога (PKP SA) обвинила Укрзализныцю в блокировании с 30 ноября прошлого года всех транзитных железнодорожных перевозок с Востока через территорию Украины в Польшу.

В Укрзализныце заявили, что ввели временный запрет железнодорожного транзита через территорию Украины в Польшу из-за скопления вагонов на границе и устаревшей инфраструктуры польской железной дороги.