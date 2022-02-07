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Украинская компания впервые произвела и поставила электрощитовое оборудование для заказчика в США
09:39 07.02.2022 |
Экстрим ЛТД, производитель электрощитового оборудования из Борисполя, выполнил первый заказ для североамериканского электротехнического рынка.
Об этом компания сообщила на своей странице в фейсбук.
Владимир Немировский, директор Экстрим ЛТД, рассказал, что в Даллас прибыла делегация компании для монтажа оборудования и переговоров о развитии сотрудничества на новых рынках.
Производственные мощности Экстрим ЛТД находятся в Борисполе. Компания является сертифицированным производителем электрощитового оборудования для атомной энергетики, нефтегазового комплекса, промышленных и инфраструктурных объектов.
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