Финансовые новости
- |
- 03.02.22
- |
- 11:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Укрнафта в прошлом году добыла 1,1 миллиарда кубов газа и 1,5 миллиона тонн нефти
09:21 03.02.2022 |
ПАО "Укрнафта" в 2021 году добыло 1,117 млрд кубометров газа и 1,499 млн тонн нефти и конденсата.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
"В 2021 году компании удалось сохранить производственные показатели на уровне 2020 года. ПАО «Укрнафта» добыло 1 499 тыс. т нефти и конденсата и 1 117 млн м куб. газа", - говорится в сообщении.
Сообщается, что производство сжиженного газа в 2021 году составило 117,7 тыс. тонн, что на 10,7% больше запланированных показателей.
В прошлом году Укрнафта завершила капитальный ремонт (КРС) на 143 скважинах, вывела из бездействия 62 скважины, выполнила 4 отдельные операции с использованием колтюбинговой установки, 32 колтюбинговые операции в составе комплексных работ по капитальному ремонту скважин, а также 5 колтюбинговых операций для внешних заказчиков. Кроме этого, Управление нефтепромышленного сервиса провело 8 операций гидроразрыва пластов.
В компании отметили, что за счет проведения таких мер удалось дополнительно получить 199,8 тыс. тонн нефти и конденсата и 131,8 млн кубометров природного газа.
Как сообщалось, ПАО «Укрнафта» за январь-сентябрь 2021 года получило 4,153 млрд грн чистой прибыли по сравнению с убытком в 3,09 млрд грн за аналогичный период 2020 года.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшим акционером ПриватБанка Игорем Коломойским - около 42% акций.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Культ предательства. Почему Зеленский обрек себя на новые скандалы
|Зеленский: Полностью поддерживаю «Слугу народа» по исключению Трухина из рядов партии
|ГБР: в распоряжении следствия не было материалов, обнародованных журналистами по ДТП с участием нардепа Трухина
|МВД о расследовании ДТП с участием нардепа Трухина: все процессуальные решения в деле входят в полномочия ГБР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Укрнафта в прошлом году добыла 1,1 миллиарда кубов газа и 1,5 миллиона тонн нефти
|УЗ выбрала главу набсовета, заместителем стал Лещенко
|Кабмин продлил пониженную ставку кредита Ощадбанка для «Нафтогаза»
|Минфин обсудил с ЕБРР приватизацию Ощадбанка
|Правоохранители проводят обыски на предприятиях Метинвеста Ахметова
|В Укрпочте теперь можно оплатить отправку посылки онлайн
"Услуга будет полезна прежде всего тем, кто отправляет несколько отправлений за раз: оформив отправку и оплатив онлайн, остается всего лишь отнести посылки в отделение и указать номер ШКИ (штрихкодовый идентификатор), что существенно сокращает время, проведенное в операционном зале", - пояснили в "Укрпочте".
Это интересно
|Электромобили оказались в 60 раз безопаснее бензиновых авто – исследование
|Sony купила разработчика игр Halo и Destiny за 3,6 миллиарда долларов
|Заработал первый в Европе квантовый суперкомпьютер с более чем 5000 кубитами
|The New York Times приобрела за семизначную сумму вирусную игру в слова Wordle
|Автопроизводитель Daimler сменил название на Mercedes-Benz Group
|Патентный тролль купил у BlackBerry патенты по мобильным технологиям на $600 миллионов
|Средняя стоимость производства автомобилей Tesla упала до $36 000