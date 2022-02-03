Укрнафта в прошлом году добыла 1,1 миллиарда кубов газа и 1,5 миллиона тонн нефти

ПАО "Укрнафта" в 2021 году добыло 1,117 млрд кубометров газа и 1,499 млн тонн нефти и конденсата.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

"В 2021 году компании удалось сохранить производственные показатели на уровне 2020 года. ПАО «Укрнафта» добыло 1 499 тыс. т нефти и конденсата и 1 117 млн ​​м куб. газа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что производство сжиженного газа в 2021 году составило 117,7 тыс. тонн, что на 10,7% больше запланированных показателей.

В прошлом году Укрнафта завершила капитальный ремонт (КРС) на 143 скважинах, вывела из бездействия 62 скважины, выполнила 4 отдельные операции с использованием колтюбинговой установки, 32 колтюбинговые операции в составе комплексных работ по капитальному ремонту скважин, а также 5 колтюбинговых операций для внешних заказчиков. Кроме этого, Управление нефтепромышленного сервиса провело 8 операций гидроразрыва пластов.

В компании отметили, что за счет проведения таких мер удалось дополнительно получить 199,8 тыс. тонн нефти и конденсата и 131,8 млн кубометров природного газа.

Как сообщалось, ПАО «Укрнафта» за январь-сентябрь 2021 года получило 4,153 млрд грн чистой прибыли по сравнению с убытком в 3,09 млрд грн за аналогичный период 2020 года.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшим акционером ПриватБанка Игорем Коломойским - около 42% акций.