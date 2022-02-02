УЗ выбрала главу набсовета, заместителем стал Лещенко

Наблюдательный совет Укрзализныци выбрал главой Хафера Гепарда, а его заместителем - Сергея Лещенко.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры по итогам первого заседания наблюдательного совета.

На заседании представили новых членов наблюдательного совета УЗ. В декабре прошлого года Кабинет министров определил победителей конкурса на эти должности. Наблюдательный совет не работал с конца сентября, ведь закончились контракты с предыдущим его составом.

Наблюдательный совет УЗ состоит из семи человек: четырех независимых членов и трех представителей от государства.

Независимыми членами совета стали:

* Анатолий Амелин: эксчлен Нацкомиссии по ценным бумагам, люстрированный в 2015 году, возглавлял инвесткомпанию "Альтана капитал" с орбиты СКМ Рината Ахметова. Является директором и соучредителем экономических программ Украинского института будущего;

* Александер Долл: глава набсовета американской инвесткомпании Lincoln International, ранее работал финансовым директором группы Deutsche Bahn, возглавлял вертикаль грузовых перевозок и логистики в DB. Возглавлял ряд корпораций группы, в том числе - британскую Arriva.

* Якуб Карновски: директор инвестфонда Luma Investment и член наблюдательного совета "Укрпочты". В качестве эксперта от Всемирного банка участвовал в реформировании железных дорог в Таиланде, Саудовской Аравии и других.

Также занимался реструктуризацией польской железной дороги PKP. В частности, вывел на биржу грузовую вертикаль компании, благодаря чему погасил ее долги.

* Гепард Хафер: возглавлял представительство Deutsche Bahn в центральной и восточной Европе в течение 13 лет - до 2012 года. С тех пор - ректор и профессор в Университете прикладных наук в Берлине.

Представителями государства были назначены:

* Сергей Лещенко: бывший журналист и экс-депутат, с 2019 года входил в состав наблюдательного совета УЗ. В сентябре контракт с Лещенко не продлили, но впоследствии его кандидатуру в набсовет внес министр инфраструктуры Александр Кубраков.

* Давида Ломджарию: глава набсовета грузинской энергетической компании Sunenergy Bank. Возглавлял холдинг Iberia Group, чьи компании работают на рынках недвижимости, автомобилей и пищевой промышленности.

* Сергея Москаленко: юрист, человек с таким же ФИО работал в Высшем админсуде до 2019 года. По данным Центральной избирательной комиссии, в 2019 году баллотировался от "Слуги народа", был советником экс-председателя Офиса (тогда - Администрации) президента Андрея Богдана.

Председателем совета в ходе заседания был избран Хафер Гепард, а его заместителем стал Лещенко Сергей.