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УЗ выбрала главу набсовета, заместителем стал Лещенко
16:55 02.02.2022 |
Наблюдательный совет Укрзализныци выбрал главой Хафера Гепарда, а его заместителем - Сергея Лещенко.
Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры по итогам первого заседания наблюдательного совета.
На заседании представили новых членов наблюдательного совета УЗ. В декабре прошлого года Кабинет министров определил победителей конкурса на эти должности. Наблюдательный совет не работал с конца сентября, ведь закончились контракты с предыдущим его составом.
Наблюдательный совет УЗ состоит из семи человек: четырех независимых членов и трех представителей от государства.
Независимыми членами совета стали:
* Анатолий Амелин: эксчлен Нацкомиссии по ценным бумагам, люстрированный в 2015 году, возглавлял инвесткомпанию "Альтана капитал" с орбиты СКМ Рината Ахметова. Является директором и соучредителем экономических программ Украинского института будущего;
* Александер Долл: глава набсовета американской инвесткомпании Lincoln International, ранее работал финансовым директором группы Deutsche Bahn, возглавлял вертикаль грузовых перевозок и логистики в DB. Возглавлял ряд корпораций группы, в том числе - британскую Arriva.
* Якуб Карновски: директор инвестфонда Luma Investment и член наблюдательного совета "Укрпочты". В качестве эксперта от Всемирного банка участвовал в реформировании железных дорог в Таиланде, Саудовской Аравии и других.
Также занимался реструктуризацией польской железной дороги PKP. В частности, вывел на биржу грузовую вертикаль компании, благодаря чему погасил ее долги.
* Гепард Хафер: возглавлял представительство Deutsche Bahn в центральной и восточной Европе в течение 13 лет - до 2012 года. С тех пор - ректор и профессор в Университете прикладных наук в Берлине.
Представителями государства были назначены:
* Сергей Лещенко: бывший журналист и экс-депутат, с 2019 года входил в состав наблюдательного совета УЗ. В сентябре контракт с Лещенко не продлили, но впоследствии его кандидатуру в набсовет внес министр инфраструктуры Александр Кубраков.
* Давида Ломджарию: глава набсовета грузинской энергетической компании Sunenergy Bank. Возглавлял холдинг Iberia Group, чьи компании работают на рынках недвижимости, автомобилей и пищевой промышленности.
* Сергея Москаленко: юрист, человек с таким же ФИО работал в Высшем админсуде до 2019 года. По данным Центральной избирательной комиссии, в 2019 году баллотировался от "Слуги народа", был советником экс-председателя Офиса (тогда - Администрации) президента Андрея Богдана.
Председателем совета в ходе заседания был избран Хафер Гепард, а его заместителем стал Лещенко Сергей.
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