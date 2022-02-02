Кабмин продлил пониженную ставку кредита Ощадбанка для «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины снова согласовал снижение АО «Ощадбанк» ставки по кредиту, выданному НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году под государственные гарантии, с 16,5% до 12% годовых в национальной валюте.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, одобренному на заседании Кабмина в среду, пониженная процентная ставка будет действовать до 27 мая 2022 года, передает «Интерфакс-Украина».

Это будет уже 21 дополнительное соглашение к кредитному договору между «Нафтогазом» и Ощадбанком от 5 июня 2009 года.

Как сообщалось, задолженность НАК по кредиту перед Ощадбанком на начало февраля 2022 года составляет 1 млрд 971,8 млн грн, конечный срок его погашения - 24 декабря 2024 года. Кредит привлекался для расчетов за природный газ, который закачивался в подземные хранилища, во исполнение постановления Кабмина №550 от 3 июня 2009 года.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% «Укргазвыдобування» и 50%+1 акция ПАО «Укрнафта»). Группа также является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% «Укртрансгаз») и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% «Укртранснафта»), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.