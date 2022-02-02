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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин обсудил с ЕБРР приватизацию Ощадбанка

 

Министерство финансов обсудило с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) финансирование совместных инвестиционных проектов на 2022 год, приватизацию Ощадбанка и прогресс в реформировании государственных банков.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина по итогам встречи министра финансов Украины Сергея Марченко с директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Стороны обсудили текущее состояние реализации совместных проектов, приватизацию Ощадбанка и прогресс в реформировании государственных банков.

"Сотрудничество Министерства финансов и ЕБРР включает не только выделение кредитов на финансирование инфраструктуры и энергетики, поддержку реформ в этих секторах экономики, а также в сфере предупреждения коррупции и обеспечения прозрачного управления в государственном секторе", - заметил министр финансов Украины.

Также были обсуждены потенциальные совместные с ЕБРР проекты на 2022 год, а именно реконструкция Нижне-Днестровской оросительной системы.

По состоянию на начало 2022 года совокупный объем выделенного Украине ЕБРР финансирования за все время составляет 16,3 млрд евро в рамках 511 проектов.

В то же время стороны обсудили реализацию проектов, в рамках которых кредитные соглашения вступили в силу в 2021 году: "Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)", а именно строительство Северного обхода города Львов, и электрификацию железной дороги Долинская - Николаев - Колосовка.

Во время встречи был поднят вопрос предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции Ощадбанка. Стороны продолжают активную работу по реализации продажи пакета акций Ощадбанка. Ключевыми вопросами остаются завершение процедур подготовки и присоединения Ощадбанка к системе гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщал Укринформ, 22 ноября 2021 года МВФ утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной и продлил ее до конца июня 2022 года. Украина обязана выполнить 12 ключевых условий для получения финансирования по программе stand-by Международного валютного фонда до конца лета 2022 года. Одним из них является подготовка ПриватБанка и Ощадбанка к приватизации.
 

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