Правоохранители проводят обыски на предприятиях Метинвеста Ахметова

Представители Службы безпеки Украины, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офиса генпрокуроры проводят обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского в Кривом Роге, сообщила пресс-служба компании.

В Метинвесте отметили, что правоохранители проводят следственные действия, касающиеся якобы налоговых нарушений, наличие которых не установлено и не подтверждено.

Отмечается, что в ходе обысков изымается компьютерная техника, частично остановлена ​​хозяйственная деятельность предприятий.

Горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест заявили о необоснованном давлении на бизнес компании со стороны силовых структур.

"В своих действиях правоохранители фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса", - говорится в сообщении Метинвеста.

В компании сообщили, что в 2021 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 53 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.