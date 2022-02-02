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Правоохранители проводят обыски на предприятиях Метинвеста Ахметова
18:19 01.02.2022 |
Представители Службы безпеки Украины, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офиса генпрокуроры проводят обыски на горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского в Кривом Роге, сообщила пресс-служба компании.
В Метинвесте отметили, что правоохранители проводят следственные действия, касающиеся якобы налоговых нарушений, наличие которых не установлено и не подтверждено.
Отмечается, что в ходе обысков изымается компьютерная техника, частично остановлена хозяйственная деятельность предприятий.
Горно-обогатительных предприятиях группы Метинвест заявили о необоснованном давлении на бизнес компании со стороны силовых структур.
"В своих действиях правоохранители фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса", - говорится в сообщении Метинвеста.
В компании сообщили, что в 2021 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 53 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.
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